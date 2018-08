'Pajottenland elke dag wat minder groen'

De Pajotse gemeenten zitten met een baksteen in de maag. Dat blijkt toch uit het Betonrapport van Natuurpunt, dat de open ruimte tussen 2005 en 2015 onder de loep nam. In die periode verdween er dagelijks gemiddeld 150 vierkante meter open ruimte in onze regio onder het beton. Maar in heel wat Pajotse gemeenten ligt dat getal veel hoger. Pepingen spant de kroon met 328 vierkante meter per dag. Daar schrikken ze niet alleen van de cijfers, ze leggen ze ook naast zich neer.

Het Pajottenland wordt elke dag iets minder groen. Dat blijkt uit het Betonraport van Natuurpunt. In Pepingen draait de betonmolen het hardst. Daar verdwijnt dagelijks bijna 330 vierkante meter open ruimte. Als Pepingen dit tempo volhoudt, wordt het volgens Natuurpunt in 2021 de eerste gemeente in Vlaanderen die al haar beschikbare bouwruimte - vandaag zo'n 40 hectare - opgesoupeerd zal hebben. Klopt niet, zegt burgemeester Luc Decrick (CD&V): “Dat wij Pepingen volbouwen, klopt gewoon niet. Ik zou niet weten waar men dat vandaan haalt. Wij hebben jaarlijks gemiddeld 22 bouwvergunningen uitgereikt de voorbije tien jaar. Ik zou niet weten hoe Natuurpunt de berekening gemaakt heeft.”

Feit is wel dat er de voorbije jaren aardig wat gebouwd is in het Pajottenland. In Lennik bijvoorbeeld lopen vandaag een dertigtal bouwprojecten, in Gooik verrijst een nieuwe woonwijk met 25 woningen. En ook in Pepingen staan her en der bouwkranen. Al blijft dat beperkt, volgens burgemeester Decrick: “Misschien bouwen we meer verspreid over de deelgemeenten, maar daar kunnen we weinig aan veranderen. En als we de kans krijgen om sociale woningen te bouwen, zoals in Pepingen en Bogaarden, doen we aan de verdichting die Vlaanderen wenst.”

Volgens experts versnelt de betonstop die Vlaanderen in 2040 wil, de huidige bouwwoede. Dé remedie volgens Natuurpunt: woonuitbreidingsgebieden en slecht gelegen bouwgronden omzetten in open ruimte.