Pakjesbedrijf investeert 50 miljoen in geautomatiseerd sorteercentrum in Vilvoorde

In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal leveringen aan particulieren in België en Luxemburg door DPD met 70 procent. In juli kondigde de Franse koerierdienst aan dat het investeert in verschillende vestigingen in ons land. Eén van die vestigingen, het depot in Puurs, zal op termijn vervangen worden door een nieuw sorteercentrum in Vilvoorde. Voor de bouw voorziet het bedrijf 50 miljoen euro.

Het sorteercentrum in Vilvoorde zal voor een groot deel geautomatiseerd zijn. Daardoor zal het bedrijf met een grotere snelheid kunnen werken. Het laden en lossen van de vrachtwagens zal nog wel met handwerk gebeuren.