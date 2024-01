Paradise City in Perk lost de eerste namen voor een nieuwe editie van het elektronische muziekfestival eind juni. Onder andere internationaal bekende artiesten zoals Bonobo en Maribou State staan op de affiche, net als de Berlijnse technolegende Marcel Dettman. Daarnaast wil de organisatie de festivalervaring naar een hoger niveau tillen. “Het licht, geluid en camping krijgen een upgrade, we voorzien meer kunstinstallaties op het terrein en er komt een zevende podium”, klinkt het bij de organisatie.

Naast grote namen krijgt ook talent van eigen bodem een plek, met onder andere Blck Mamba en Zouzibabe. Bezoekers zullen deze zomer een aantal belangrijke veranderingen opmerken. “Zo krijgen live bands een steeds prominentere positie tussen alle elektronische acts. Die lijn willen we nu doortrekken met een zevende podium, volledig gewijd aan chill-out, downtempo en ambient optredens”, klinkt het bij de organisatie. “Verder kun je een complete audiovisuele reis van begin tot eind verwachten. Zo krijgt het licht en geluid een upgrade en komen er meer verrassende details en kunstinstallaties over het hele terrein.”

Er is ook goed nieuws voor wie op de camping verblijft. “De capaciteit blijft behouden, maar we verbeteren ook hier de ervaring door een muziekpodium te introduceren en de chillzone te upgraden”, aldus de organisatie. “Duurzaamheid blijft belangrijk. Daarom zijn ze blij te kunnen delen dat Paradise City opnieuw is geselecteerd als een van de groenste festivals ter wereld door A Greener Festival. Voor het vierde jaar op rij krijgt Paradise City het maximum van vier sterren - iets wat niemand ons nog voor deed.”

Paradise City mag zich daarmee één van de groenste muziekfestivals ter wereld noemen. Het festival vindt jaar plaats op 28, 29 en 30 juni in kasteelpark Ribaucourt in Perk. Vorig jaar lokte het festival meer dan 43.000 bezoekers.