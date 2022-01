Paradise City uitgeroepen tot één van de groenste festivals ter wereld

Begin juli is Paradise City toe aan de zevende editie. Het festival op het domein van Kasteel de Ribaucourt in Perk wil festivalgangers niet alleen een onvergetelijke muziekervaring geven, de organisatie probeert al jaren de ecologische voetafdruk van het festival zo klein mogelijk te houden. Dat valt ook A Greener Festival op. De non-profit organisatie helpt evenementen over de hele wereld om duurzamer te worden en hun impact op het milieu te beperken. A Greener Festival kent Paradise City voor de tweede keer op rij vier sterren toe, de hoogst haalbare rating. “Vorig jaar konden we de CO2-uitstoot per bezoeker laten dalen met 16 procent. Volgende editie leggen we nachttreinen in naar grote steden om onze ecologische voetafdruk nog meer te beperken”, reageert de organisatie.