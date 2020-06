Paradise City vindt alternatief: met je eigen bubbel in een bootje

Schrijver Aster Berkhof is gisteren 100 jaar geworden. De man woonde tientallen jaren in Asse en geldt als één van de grootste Vlaamse schrijvers. Hij schreef onder meer ‘Veel geluk, professor’. Nu verblijft Berkhof in een woonzorgcentrum in Brasschaat. Onze collega’s van ATV zochten hem daar op.