Park De Vis-feesten opnieuw tot leven gewekt

Het Waalborrepark in Asse was afgelopen weekend het decor van de Park De Vis-feesten. Die werden lang geleden al georganiseerd door de familie De Vis, de oorspronkelijke bewoners van het kasteel, maar de feesten verdwenen in de loop der jaren samen met de familie. Tot nu dus.

In 1966 kocht de gemeente het park om de bouw van appartementsblokken tegen te gaan. Nu wordt het bewoond door chef-kok Johan Van Elsen. Hij wil die kasteelfeesten nieuw leven inblazen, en daar heeft hij een goede reden voor.



“Ik ben een Assenaar en ken Assenaar toen het nog een dorp was waar iedereen samenkwam en basket of volleybal speelde op het plein. Vandaag is dat verdwenen. Asse is geen dorp meer, het is een echte gemeente geworden. Vandaar dat ik alle mensen wil naar het park van Asse brengen. En ze komen allemaal, ik vind het fantastisch,” zegt Johan Van Elsen.



Je uitleven op springkastelen, zich laten schminken of oude volksspelen herontdekken. De kinderen konden het allemaal op de laatste dag van de zomervakantie. Tot grote tevredenheid van de van de kasteelheer, die het feest volgend jaar graag wil herhalen.