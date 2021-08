Parket bevestigt: ‘Bestuurder dodelijk ongeval Merchtem werd onwel achter het stuur’

De bestuurder die een ongeval veroorzaakte op de kermis in Merchtem is onwel geworden achter het stuur. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde na verder onderzoek. Bij het incident kwam een meisje van drie jaar om het leven.

Een 65-jarige man uit Meise verloor gisterenmiddag in het centrum van Merchtem de controle over het stuur. Hij reed onder meer een 3-jarig meisje aan dat de kermis bezocht. De kleuter overleefde het ongeval niet. “Uit verder onderzoek is gebleken dat de gebeurtenissen een tragisch ongeval zijn”, meldt Sabine Lievens van het parket van Halle-Vilvoorde. “De bestuurder is onwel geworden achter het stuur. De man kon ondertussen verhoord worden.”