Parket eist 8 jaar cel tegen 'seksueel roofdier'

In Brussel is het proces gestart tegen een grootvader uit Grimbergen die verdacht wordt van de aanranding van zijn kleindochter van 18 maanden oud. Het parket van Halle-Vilvoorde eist een gevangenisstraf van 8 jaar. Het vonnis valt volgende maand.

De openbaar aanklager was niet mals voor de beklaagde, die terecht staat voor openbare zedenschennis, bezit en verspreiding van kinderporno en de aanranding van zijn kleinkind. “In vele gezinnen is de grootvader de held van de familie, de man met wie kleinkinderen naar hartenlust kunnen spelen. In deze familie was de grootvader een seksueel roofdier," zegt openbaar aanklager Mieke Thijssen.

De man kwam op de radar van het gerecht nadat de federale politie hem signaleerde voor het verspreiden van kinderporno. Op een geheime chatbox bekende hij vervolgens ook zijn eigen kleindochter te hebben aangerand. De ouders van het meisje stelden zich burgerlijke partij tegen hun vader en eisen een schadevergoeding.

De grootvader geeft de feiten toe en drukte op het proces zijn spijt uit, maar volgens zijn advocaten is de vordering tot 8 jaar cel buiten proportie. Vooral de herkwalificatie van de feiten vindt de verdediging een brug te ver. "De beklaagde geeft de aanrakingen en dus de aanranding toe, maar dit is geen verkrachting," pleitte meester Cecile Kenis. "We vragen een straf van maximaal 5 jaar met probatie-uitstel."