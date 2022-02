Parket Halle-Vilvoorde: ‘Taalwetgeving brengt verkeersveiligheid in gedrang’

Op elke zitting van de politierechtbank in het arrondissement Halle-Vilvoorde is een tolk Nederlands-Frans aanwezig. “Toch vragen Franstalige beklaagden regelmatig om voor de Franstalige politierechtbank in Brussel te verschijnen”, stelt procureur des Konings Ine Van Wymersch vast. “Dat is wettelijk toegestaan, maar het beperkt de impact die wij als parket hebben op de verkeersveiligheid."

De wachttijd van een zaak voor de Franstalige politierechtbank in Brussel kan tot een jaar oplopen. “Stel dat een persoon met een alcoholprobleem een verkeersongeval veroorzaakt. Het parket van Halle-Vilvoorde zal die persoon zo snel mogelijk dagvaarden op een themazitting rond ‘alcohol in het verkeer’. Als de rechter effectief een alcoholprobleem vaststelt, kan hij op de zitting de rijongeschiktheid vaststellen en de persoon beletten om nog te rijden”, haalt Van Wymersch een voorbeeld aan. “Wanneer de beklaagde een taalwijziging vraagt, is dat niet mogelijk en kan de persoon blijven rondrijden.”

Van Wymersch vraagt een aanpassing van artikel 23 zodat de rechten van de verdediging gerespecteerd blijven als er een tolk voorzien wordt door de rechtbank of het parket.