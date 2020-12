Parket Halle-Vilvoorde zal ten vroegste eind 2023 verhuizen naar nieuwbouw

De nieuwe huisvesting van het parket van Halle-Vilvoorde zal ten vroegste eind 2023 klaar zijn. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris Mathieu Michel op een vraag van Lenniks Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. “Helaas weten we nu al dat het gebouw te klein zal zijn en dat er geen plaats is voor een justitiehuis”, betreurt het N-VA-kamerlid.

De nieuwbouw van het parket van Halle-Vilvoorde komt op de Asphaltcosite in Asse. Momenteel is het parket gevestigd in een voormalig rusthuis en de vroegere rijkswachtkazerne in de gemeente. “Die gebouwen zijn afgeleefd, de vergaderruimten zijn piepklein, de beveiliging is gebrekkig en de verdachten kunnen er niet voorgeleid worden bij de procureur”, aldus Van Vaerenbergh.

Volgens het N-VA-kamerlid uit Lennik zal de nieuwbouw te klein zijn. “In het voorjaar van 2019 heb ik de regering daarvoor reeds gewaarschuwd en ook de procureur trok al aan de alarmbel”, vertelt Van Vaerenbergh, “maar de Regie der Gebouwen is hiervan niet op de hoogte, want er is blijkbaar geen communicatie tussen de regering en de vastgoedbeheerder van de federale overheid”.

Op de Asphaltcosite zal geen plaats zijn voor een justitiehuis. “Dat is een gemiste kans”, stelt het N-VA-kamerlid, “want het justitiehuis werkt bijvoorbeeld nauw samen met het parket bij bemiddeling tussen dader en slachtoffers of bij de uitvoering van werkstraffen.”​