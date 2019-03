Parket vervolgt meer dan 60 afwezige bijzitters

Het parket Halle-Vilvoorde gaat meer dan 60 mensen vervolgen die tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen niet zijn komen opdagen als voorzitter of bijzitter in een stembureaus. De honderden andere afwezigen hebben hun minnelijke schikking intussen betaald.

In totaal kwamen op 14 oktober meer dan 420 voorzitters en bijzitters niet opdagen in één van de stembureaus in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het parket had voor de gemeenteraadsverkiezingen al gezegd dat iedere afwezige zou beboet worden. “In 361 dossiers zijn de voorgestelde minnelijke schikkingen van 250 euro betaald. In 65 dossiers is dat niet het geval. Hen hebben we een dagvaarding gestuurd,” zegt dienstdoend procureurs des Konings Gilles Blondeau.

Die cijfers kunnen nog oplopen volgens het parket, want er zijn nog steeds een aantal dossiers lopend. De meer dan zestig afwezige voorzitters en bijzitters die weigerden een minnelijke schikking te betalen, moeten zich in de loop van de komende weken verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Daar riskeren een zwaardere boete dan de minnelijke schikking van 250 euro. De eerste zitting is gepland op 13 maart.