Parket waarschuwt voor oplichting via sms

Het parket Halle-Vilvoorde kreeg de voorbije weken een heel aantal meldingen van oplichting via sms. De daders doen zich voor als bankmedewerkers. “Ze vragen aan de slachtoffers om op een link in de sms te klikken omdat er zogezegd verdachte transacties op hun rekeningen werden vastgesteld”, legt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde uit. “Eens de slachtoffers op de link in het bericht klikken, volgen er instructies. Er wordt aan de slachtoffers gevraagd hun bankkaart in de kaartlezer te steken en hun pincode in te geven. Op die manier slagen de oplichters erin om grote sommen geld van de rekening van het slachtoffer te laten verdwijnen. Het gaat van enkele honderden tot verschillende duizenden euro’s.” Achterhalen wie de oplichters zijn, is erg moeilijk. Meestal wordt er gewerkt vanuit het buitenland of wordt het geld doorgesluisd. “Het is belangrijk dat mensen gewaarschuwd zijn en weten dat hun bankinstelling hen nooit via sms zou contacteren en al zeker niet via sms hun code of andere bankgegevens zou opvragen”, zegt Blondeau.

Meer uitleg, tips en nuttige links vind je hier.