Parket zoekt verdachte van aanranding in Wezembeek-Oppem

Het parket van Halle-Vilvoorde is op zoek naar een man die een jonge vrouw heeft aangerand in Wezembeek-Oppem. De feiten dateren van juni.

Een jonge vrouw was op woensdag 10 juni 2020 om 17.30 uur aan het wandelen met haar baby. Ter hoogte van het kruispunt van de Bremlaan met de Hertogweg wachtte de verdachte de vrouw op en viel haar aan. Het slachtoffer verweerde zich en kon zich uiteindelijk bevrijden. De dader vluchtte weg in de richting van de Diepestraat.

De man is ongeveer 1 meter 80 lang, kaal en heeft een baard. Hij spreekt een vreemde taal. Op het moment van de feiten droeg hij grijze werkkledij en donkere werkschoenen. De verdachte had een fluogele rugzak bij zich.

Wie de verdachte herkent of informatie heeft over de feiten, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 30 0 of via opsporingen@police.belgium.eu.