Parking onder Grote Markt drie weken dicht door werken: “Onmogelijk om veilige omleiding te voorzien”

Automobilisten zullen in augustus mogelijk wat langer moeten zoeken naar een parkeerplaats in Vilvoorde. De ondergrondse parking onder de Grote Markt zal vanaf maandag 31 juli door wegenwerken voor een drietal weken onbereikbaar zijn en dus ook sluiten.

Het college heeft in het begin van de legislatuur bekomen dat het nog niet heraangelegde deel van de Lange Molenstraat zou meegenomen worden bij de heraanleg van het Heldenplein door De Werkvennootschap”, legt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker. “Dat geldt overigens ook voor de Tuchthuisstraat.”

Gedurende de werken aan de Lange Molenstraat zal onvermijdelijk de Bergstraat een periode afgesloten zijn en kan de uitrit van de parking niet gebruikt worden. “We drukken erop dat deze termijn zoveel mogelijk beperkt wordt tot maximaal drie weken in augustus. Het bleek onmogelijk om een veilige omleiding te voorzien vanuit de uitrit van de parking richting Nowélei, De Brauwerestraat of Vlaanderenstraat. Vandaar het besluit om de parking in die periode te sluiten.”

Abonnees worden apart ingelicht door parkingbeheerder APCOA. “Voor hen wordt een alternatief voorzien. In ons reglement is hoe dan ook voorzien dat wie niet aan zijn garage of parking kan omwille van werken, een tijdelijke bewonerskaart krijgt”, aldus nog de Bakker.