Parlement keurt decreet ‘Wonen in eigen streek’ goed

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor het decreet ‘Wonen in eigen streek’. Het decreet laat lokale besturen van gemeenten met hoge woonprijzen toe om private kavels of woningen voor te behouden voor mensen die een band hebben met de gemeente.

Heel wat gemeenten in de Vlaamse Rand kampen met erg hoge woonprijzen. Daardoor kunnen almaar minder mensen in hun eigen streek blijven wonen. Veel jongeren en gezinnen vallen namelijk tussen twee stoelen. Ze verdienen te veel om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning en te weinig om een stuk grond of een woning te kopen in de eigen gemeente. Vlaams minister Ben Weyts van de Vlaamse Rand (N-VA) en zijn collega Matthias Diependaele (N-VA) willen het tij keren met het decreet ‘Wonen in eigen streek’.

Steden en gemeenten met de hoogste grondprijzen zullen een financiële tussenkomst kunnen doen ten voordele van mensen die een band hebben met de gemeente, die nog geen onroerende eigendom hebben en die geen te hoog inkomen hebben. De gemeente staat in voor het geheel of een deel van het grondaandeel, waardoor de koper een veel beperkter deel van de prijs moet dragen. De lokale besturen kunnen daarvoor rekenen op financiële steun van de Vlaamse regering. Gisteren is het decreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Een gelijkaardig decreet werd in 2013 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Maar de regering is ervan overtuigd dat het nieuwe decreet de juridische test wel zal doorstaan.