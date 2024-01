Bij hun eerste deelname aan de Africa Eco Race hebben Pascal Feryn uit Kapelle-Op-Den-Bos en Kurt Keysers (Toyota Hilux) de wedstrijd bij de wagens gewonnen. In de open categorie van wagens, vrachtwagens en SSV’s eindigt het duo als tweede. De vrachtwagen van team Feryn Dakar Sport van Tom De Leeuw, Cedric Feryn en Bjorn Burgelman (Ginaf) eindigt als achtste in de algemene rangschikking en mag als derde vrachtwagen het podium op.

De 15e Africa Eco Race eindigde zondagnamiddag met een niet gechronometreerde etappe naar de Lac Rose in Senegal. “Voor de start was ik toch nog wat nerveus”, zegt Pascal Feryn. “We zouden starten met tien SSV’s en wagens op een rij. Ik kwam niet goed weg, moest meteen achtervolgen en kreeg dan ook nog eens een soort van vloedgolf over me heen op het moment dat de zee verrassend snel opkwam. Het was dan wel niet op tijd, ik wou kost wat het kost als eerste het strand van de Lac Rose oprijden. Uiteindelijk is me dat gelukt. Het was adembenemend.

Pascal Feryn is de eerste Belgische rijder die het klassement bij de wagens wint. “Dit is een fantastisch gevoel. Een onverhoopt resultaat ook. We kwamen om ons te amuseren, en dat hebben we ook gedaan. Het doel was om in de top 10 mee te draaien. Koen Wauters won vorige week zaterdag een etappe, ik één week later. Ik heb hem deze week wel gemist, maar we hadden alles zo afgesproken. Hij zal ons ook wel gemist hebben denk ik.”

“We hebben hier een half jaar naar toegewerkt en zijn eind vorig jaar met 22 vrienden naar Monaco vertrokken. Koen en Kris zijn er vandaag niet meer bij. Al de anderen wel. Die jongens hebben zoveel vrije tijd opgeofferd om hier gratis te komen werken, in een tent te slapen, ’s nachts koud te hebben. Ze hebben me zaterdagavond allemaal bedankt omdat ze dicht mochten meemaken. Ik ben hen op mijn beurt ongelofelijk dankbaar. Net als de mensen thuis in België die de race op de voet gevolgd hebben”, besluit Pascal Feryn.