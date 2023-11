Pascal Feryn stelt met Koen Wauters nieuwe racewagens voor op: “Top 10 zou mooi zijn"

In Paleis 5 stelden Pascal Feryn en Koen Wauters, van het Belgische Team Feryn uit Kapelle-op-den-Bos, dit weekend hun nieuwe rallywagen voor. Het team stelde er ook een mini-bivak en racetruck voor, waarmee ze in januari voor het eerst deelnemen aan de Africa Eco Race.

“Vorig jaar waren we opnieuw klaar voor deelname aan de Dakar, maar toen werden onze Toyota 2000 Landcruisers op het laatste moment afgekeurd”, zegt Pasal Feryn. “Je kan je voorstellen hoe hard dat toen is binnengekomen bij ons team van 22 mensen die zich allemaal vrijwillig inzetten met veel passie en liefde voor de rally en het autoracen.”

“Met twee Toyota’s Hilux Overdrive starten we begin januari, op het exacte tijdstip van de Dakar rally en nagenoeg hetzelfde parcours in de Africa Eco Race. We vertrekken in Monaco en gaan naar Zuid-Spanje. Daar nemen we de boot richting Marokko en vanaf dan gaat het via Mauritanië en Senegal richting de finishlijn in Dakar. Dit is een wedstrijd waar geen fabriekswagens aan deelnemen, dus zou het mooi zijn mochten we de top tien bereiken.”

Voor de 56-jarige rallyrijder wordt het een bijzondere wedstrijd, want ook zijn beide zonen rijden met hem mee. “Nicolas rijdt met de classic car waarmee we twee jaar geleden aan de Dakar classic deelnamen en Cedric neemt met de koerscamion deel”, zegt Feryn. “Het bloed kruipt inderdaad verder. Mijn vrouw blijft thuis, ze is er niet helemaal gerust in, maar dat komt wel goed.”

Dat het zolang duurde voor hij met het team de racedraad weer oppakte, heeft te maken met het overlijden van zijn zoon Maxim, die zeven jaar geleden overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval op de A12. Met een logo in de vorm van de letter M op de nieuwe racewagens eert het team hem tijdens de komende rallywedstrijd.

