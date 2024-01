Pascal Feryn wint de voorlaatste etappe in Africa Eco Race

Team Feryn Dakar Sport uit Kapelle-Op-Den-Bos heeft een tweede etappezege beet. Pascal Feryn draagt de etappezege op aan zijn overleden zoon Maxim en aan Jackie Loomans die vorige week zaterdag overleed en met wiens auto hij deze rally rijdt.

“Het is niet te geloven. Ik ben zo blij met de etappezege”, zegt Pascal Feryn in een eerste reactie. “Ik was erop gebrand om een etappe mee te pikken. Maar tussen 'willen' en 'kunnen' ligt een hele weg. Ik ben deze ochtend met het mes tussen de tanden van start gegaan. In de eerste duinenstrook van zo’n 5 km heb ik toch wat risico’s genomen. Nadien volgde een zandpiste waar het constant draaien en keren was, gevolgd door nog eens 3 km duinen. Ik reed eerst Sousa voorbij en dan had ik Loubet, die vier minuten voor mij gestart was, te pakken. Het is een ongelofelijk gevoel. Ik draag deze overwinning op aan mijn overleden zoon Maxim, die er altijd bij was en die iedereen van ons team in het hart draagt. We hebben een logo voor hem gemaakt en dat kleeft op al onze voertuigen. En uiteraard draag ik deze zege ook op aan Jackie Loomans. Merci Jackie, merci.”

Morgen wordt de laatste etappe van deze Africa Eco Race gereden. Het wordt een tocht naar de Lac Rose in Dakar.

Maandag een verslag in RINGtv Sport.