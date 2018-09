Pastorie Schepdaal wordt kinderdagverblijf

De pastorie in Schepdaal wordt omgevormd tot een kinderdagverblijf. De vzw Landelijke Kinderopvang, de kerkraad en het OCMW hebben daarvoor een akkoord bereikt. In het kinderdagverblijf is plaats voor 33 kinderen.

Het kinderdagverblijf speelt in op de nood aan bijkomende (inkomens-gerelateerde) kinderopvangplaatsen in Dilbeek. Zeker in Schepdaal, waar nog geen gesubsidieerde kinderopvang is. Landelijke Kinderopvang vzw heeft van Kind en Gezin een subsidiebelofte gekregen om extra plaatsen te creëren.

“Na een lange zoektocht naar een geschikte en betaalbare locatie, werd met hulp van de gemeente een overeenkomst gevonden met de kerkraad van Schepdaal. In de pastorie is ruimte voor 33 plaatsen," zegt Mia Houthuys, directeur van Landelijke Kinderopvang.

Concreet zal er een erfpachtovereenkomst worden afgesloten waarbij de vzw Landelijke Kinderopvang en het Dilbeekse OCMW elk de helft van de pacht zullen betalen. Vervolgens zal de pastorie verbouwd worden door Landelijke Kinderopvang om ze geschikt te maken als kinderdagverblijf. Voor de verenigingen die vandaag gebruik maken van de pastorie voorziet de kerkraad ruimte in de vernieuwde lokalen in het Gildenhuis.

Na de goedkeuring van het parochiekerken-en pastorieplan kan de pastorie in Schepdaal gedesaffecteerd worden, waardoor ze een nieuwe bestemming kan krijgen. “De kerkraad zocht een geschikte partner, maar ook voldoende inkomsten om haar sociale doelstellingen voor de Schepdaalse verenigingen en bevolking te kunnen realiseren. Dankzij de bemiddeling van de gemeente, is er nu een win-win overeenkomst voor alle partijen worden gevonden“, zegt Geert Straetmans, voorzitter van de kerkraad.