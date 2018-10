Pater riskeert 15 maanden cel voor zedenfeiten

Een pater van de abdij van Grimbergen riskeert vijftien maanden cel voor zedenfeiten. De zaak kwam vorig jaar aan het licht. De pater had seksueel contact met een jongen van vijftien. Zelf zegt hij dat hij niet wist dat de jongen minderjarig was.

Vorig jaar vielen speurders de abdij van Grimbergen binnen. Ze pakten een pater op en namen zijn computer in beslag. Op die computer werd een kleine hoeveelheid kinderporno gevonden. Nu het proces tegen de pater begonnen is, blijkt dat de aanleiding voor de inval een klacht was van een minderjarige jongen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De jongen had seksueel contact met de pater.

De pater en de jongen leerden elkaar kennen via een datingsite. Volgens de pater was die bestemd voor meerderjarigen, en wist hij daardoor niet dat de jongen amper vijftien was. Het parket weerlegt dat en zegt dat de jongen in het chatgesprek duidelijk aangaf dat hij vijftien was.

De uitspraak van het proces volgt half november. In de krant zegt de advocaat van de pater dat zijn cliënt zal uittreden als hij veroordeeld wordt.