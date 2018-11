Pater veroordeeld voor aanranding 15-jarige

De beklaagde had de scholier leren kennen op een datingwebsite voor homo’s en met de jongen seksuele handelingen gesteld. Hij had hem in april 2017 opgehaald aan zijn school en was met hem naar een parkeerterrein gereden, waar ze fysiek contact hadden. De tiener vertelde het hele verhaal nadien aan een leerkracht, die de politie verwittigde.

De pater wist naar eigen zeggen niet dat het ging om een minderjarige, maar dat geloofde de rechter niet. Volgens de rechter had de pater de minderjarige jongen tegen zichzelf moeten beschermen. De 39-jarige beklaagde werd schuldig bevonden aan aanranding, maar volgens de rechter was er geen sprake van bedreigingen of geweld. Hij werd tevens veroordeeld voor het bezit van kinderporno nadat op zijn computer 37 bezwarende foto’s waren gevonden.

De man werd intussen ontzet uit zijn pastorale taken en verhuisde naar de kust, waar hij vrijwilligerswerk doet.