Patiënten raken besmet met coronavirus in ziekenhuis

In het AZ Sint-Maria zijn de bezoekuren momenteel beperkt. Bezoekers moeten ook op de kamer een mondmasker dragen en afstand houden. Op de meeste afdelingen is maar één vaste bezoeker per patiënt toegestaan. In de inkomhal worden de bezoekers en patiënten van elkaar gescheiden. “Ondanks alle inspanningen zijn we geconfronteerd met een corona-uitbraak op een niet-corona-afdeling”, laat de directie weten aan Het Laatste Nieuws. “We zijn voorbereid op zo’n scenario en hebben maatregelen genomen om een verdere verspreiding van het virus te vermijden.”

De directie communiceert niet over hoeveel patiënten besmet raakte of op welke afdeling de besmettingen gebeurde. “De familieleden zijn op de hoogte gebracht”, aldus de ziekenhuisdirectie. “We willen vragen dat alle bezoekers zich strikt aan de hygiënemaatregelen houden, zodat de veiligheid gegarandeerd blijft.”