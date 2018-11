Patrick Capiau stopt als politicus in Bever

In Bever stopt Patrick Capiau als politicus. Capiau was verkozen op de lijst Thuis In Bever-Chez nous à Biéviène, maar snel na de verkiezingen kondigde hij aan als onafhankelijke te zullen zetelen omdat de partij hem onheus zou hebben behandeld. Die beslissing werd hem blijkbaar kwalijk genomen, want Capiau kreeg naar eigen zeggen tal van bedreigingen. Vandaar zijn beslissing om een punt te zetten achter de politiek.

"Vanuit verschillende hoeken krijg ik van Beverse inwoners bedreigingen, in die mate dat men mij, mijn vrouw en mijn zoon Jonas en mijn moeder iets wil aandoen", aldus Capiau. "Dit soort intimidaties neem ik heel ernstig. Ik wil niet dat mijn gezin of familie ook maar iets zou overkomen. Hierbij neem ik geen risico’s en laat dit niet onopgemerkt voorbijgaan alsof er niets aan de hand is."

Daarom trekt Capiau zich terug uit de Beverse politiek. We zullen zien wat de toekomst brengt. De lopende en nieuwe dossiers zal ik met veel aandacht opvolgen als bewust burger die het goed meent met de gemeente Bever”.

“Dat men zo ver gaat, dat er totaal geen respect is voor iemands mening, is een brug te ver. Dit is laag bij de grond. Mijn jarenlange inzet binnen de partij en de Beverse politiek zie ik nu als een kaartenhuisje in mekaar zakken. Er zijn blijkbaar hogere belangen in het spel. Dit zal ongetwijfeld zijn sporen nalaten. Eén ding is zeker: ik zal de bevolking op correcte wijze informeren waar het nodig is, ook over het feit waarom de samenwerking met Thuis in Bever niet meer mogelijk is, aldus Capiau.