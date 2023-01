Paulusstoet trekt door Galmaarden

In Galmaarden vindt vandaag de traditionele Pauwelviering plaats. Dat is een authentiek folkloristisch feest dat sinds eeuw vergroeid is met de Pajotse gemeente waarbij roggebroodjes worden uitgedeeld. Het hoofdpersonage Pauwel wordt telkens door een jonge Galmaardenaar gespeeld.

Over het ontstaan van de Pauwelviering doen heel wat verhalen de ronde. Het meest aanneembare verwijst naar een legende uit 1382: na de plundering van Geraardsbergen bleven de doden in grote getale op de velden liggen, waardoor er ziekten onder mensen en dieren ontstonden. Zo woedde er een vreselijke pest. Op het feest van Paulus’ Bekering (25 januari) verscheen er midden al het onheil een witte ruiter die roggebroodjes uitdeelde. De mensen aten ervan en de pest verdween. De onbekende witte ruiter bleek de heilige Paulus te zijn, de dorpspatroon.

Sindsdien vindt de Pauwelviering elk jaar plaats op 25 januari of de eerstvolgende zondag. Dit jaar wordt Pauwel gespeeld door Joran De Borre. Hij is al sinds lang geïnteresseerd in de traditie van de Pauwelviering en werd in 2006 kinderpauwel. Zowel zijn vader als ooms en neven waren eerder al pauwel. Joran vindt het dan ook een eer om in de voetsporen van zijn familie te treden.

Een sfeerverslag van de Pauwelviering zie je in ons nieuws.