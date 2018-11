Peizegem herbeleeft Wapenstilstand van 100 jaar geleden met uniek schouwspel

Schrik niet als je vandaag oorlogsgeluiden, huzaren te paard en soldaten in oude militaire kostuums in Peizegem tegen het lijf loopt. Daar brengt de Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem een schouwspel over 100 jaar Wapenstilstand .

Honderd jaar na de ondertekening van het wapenstilstandsverdrag in Compiègne, zorgt de Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem (VOSP) voor een uniek schouwspel dat deze herdenking extra onder de aandacht brengt. door het naspelen van die ondertekening. Communicatieverantwoordelijke Hubert De Ridder van de VOSP: "Op het einde van de eerste wereldoorlog in 1918 hadden de geallieerde troepen de Franse generaal Foch als delegatieleider aangesteld. In die delegatie zaten militairen van het Franse en Britse volk. De Duitse delegatie stond onder leiding van een burger: Erzberger. Enkele weken voordien had de Amerikaanse president Wilson nog een eervol veertien-puntenplan voorgesteld aan de Duitsers. Maar Foch liet geen onderhandelingen toe en dwong de Duitsers tot een vernederende wapenstilstand, die lang daarna nog zou nazinderen en in belangrijke mate zou bijdragen tot het uitbreken van de tweede Wereldoorlog. Dat brengen wij nu 100 jaar na datum opnieuw onder de aandacht met een uniek schouwspel."

'Nagebouwde locomotief'

Zo beschikt de VOSP over een nagebouwde locomotief met wagon -de vroegere trein "Leireken" nagebouwd- die binnen en buiten is aangepast aan een Compiègne-scenario met het opschrift 'Cie des Wagons-Lits', 'Compiègne'. Binnenin zijn banken vervangen door een grote tafel, enzomeer. Het scenario ligt vast. Voorzitter Jos Saerens: "Het treintje komt aangereden en stationeert zich op het vroegere 'statieplein' van Peizegem. Onder aangepaste oorlogsgeluiden komen de Duitse, Franse en Britse gedelegeerden -generaal Foch, Erzberger, enz...- in uniform aangemarcheerd onder begeleiding van Huzaren te paard. De sprekende rollen worden vertolkt door Willy Albrecht (generaal Foch), Wouter Meert (Duits delegatieleider Erzberger), Hubert De Ridder (tolk) en vertellers Nadine Cooremans en Emiel Decock. Het beginscenario is onder leiding van Ghislain Cooremans, de regie van Frans Broothaerts."



'Vreedzame samenleving'

De VOSP huurde kostuums voor dit speciaal spektakel dat alvast heel veel volk op de been zal brengen, want naast de 140 leden van de VOSP werkt ook de school Ten Bos mee. Er zijn 9 acteurs, 4 huzaren, een 45-tal koorleden, een tiental muzikanten en tientallen andere medewerkers voor het opzetten van tenten, geluid, het herinrichten van de wagon en de regeling van het verkeer. De herdenking start zondag 11 november om 9 uur. Hubert De Ridder: "Dan worden de slachtoffers van oorlogen op een ingetogen manier herdacht door de VOSP en leerlingen van de school Ten Bos met het neerleggen van bloemen aan het vredesmonument op de stille weide achter de kerk van Peizegem en aangepast trompetgeschal en gelegenheidstoespraken. Om 10u vangt het historisch schouwspel aan. We willen dat de mensen nu en in de toekomst hun erkentelijkheid zouden blijven betonen voor hen die tijdens de twee wereldoorlogen hun leven gaven. Zo ijveren we mee aan een vreedzame samenleving." De VOSP hebben alvast verschillende repetities in het vooruitzicht. De leerlingen van Ten Bos krijgen ook op school vooraf een levendige voorstelling van de figuur Hendrik Geeraert over de onderwaterzetting in WOI.