Pepingen-Halle verliest kelderkraker

In de tweede nationale B nam Pepingen-Halle het vandaag op tegen traditieclub Berchem Sport. Voor dit weekend stond Pepingen-Halle op twee na laatste met amper 10 punten uit 13 wedstrijden, dat is 1 punt meer dan de rode lantaarn. Er kon dus maar best gewonnen worden tegen Berchem dat 1 punt meer telde dan Pepingen-Halle.

In het begin van de eerste helft is het Pepingen-Halle dat de bovenhand neemt in het spel, maar bijzonder goeie kansen vergeet te verzilveren. Maar net voor rust kan Morais De Almeide dan toch de 1-0 op het bord zetten.



In de tweede helft vergeet de thuisploeg te voetballen en geeft het domweg een penalty cadeau. De bezoekers laten zoiets niet liggen en de bordjes hangen weer gelijk. Even later kan Berchem zelfs nog een tweede keer scoren en lijkt de veer helemaal gebroken bij Pepingen-Halle. Wat nog volgt is een potige wedstrijd met de nodige opstootjes, maar scoren lukt niet meer voor de thuisploeg. Pepingen-Halle verliest dus een cruciaal duel tegen een rechtstreekse concurrent en mag zich stilaan zorgen beginnen te maken.