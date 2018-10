Personeel Aviapartner stemt in met voorakkoord, staking voorbij

Donderdagavond legden de personeelsleden van Aviapartner het werk neer. Ze deden dat uit onvrede over het gebrek aan personeel en de werkomstandigheden. 6 Dagen lagen werd vergeefs onderhandeld tussen directie en vakbonden, die elkaar geen duimbreed leken te willen toegeven.

Maar vannacht was er (eindelijk) een doorbraak in de onderhandelingen en bereikten de directie en de vakbonden een voorakkoord. Over de preciese inhoud van het akkoord is nog niet veel bekend, dat willen de vakbonden eerst ter goedkeuring voorleggen aan het personeel. Vooral wat betreft de inzet van meer personeel zouden de vakbonden van de directie wel voldoende garanties hebben gekregen.

De eerste werknemers zijn intussen vanmorgen aan de slag gegaan en dat was ook het geval voor de middagploeg. Verwacht wordt dat ook de avondploeg groen licht zal geven voor het akkoord. Na 6 dagen is de staking bij Aviapartner dus eindelijk van de baan.