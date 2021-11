Personeelstekort in distributiecentrum veroorzaakt problemen bij postbedeling

Verschillende inwoners van Zaventem en omliggende gemeenten kregen de voorbije weken weinig of zelfs helemaal geen post in hun brievenbus. Dat is het gevolg van een aanhoudend personeelstekort in het distributiecentrum van bpost in Kortenberg.

In het distributiecentrum van bpost in Kortenberg werd afgelopen zomer gestaakt wegens de te hoge werkdruk. Het postbedrijf deed inspanningen om het personeelstekort aan te pakken, maar het probleem is voorlopig nog niet opgelost. “We blijven zoeken naar oplossingen, maar we vinden moeilijk kandidaten”, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo. “Openingen proberen we momenteel op te vullen met onderaannemers, jobstudenten en vervangers.” Omdat enkele werknemers vorige week ziek uitvielen, raakte de postbedeling in Zaventem en omliggende gemeenten verstoord. “We zetten nu een aantal externen in, zodat de post vanaf deze week opnieuw tijdig bezorgd kan worden”, besluit Van Mierlo.

Foto: bpost