Peruviaanse politie sluit criminele piste rond verdwijning Linkebeekse Natacha uit

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Dit jaar staat de dag in het teken van doorbreken van stereotypen. Dat is ook wat Céline Pynnaert uit Zemst doet. Zij is de enige beroepskracht in het brandweerkorps van Vilvoorde. “Onbekend is misschien wat onbemind, maar ik denk dat wij als vrouw...