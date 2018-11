Peter Van Rompuy trekt lijst Vlaamse verkiezingen

Peter Van Rompuy, de zoon van politici Herman Van Rompuy en Geertrui Windels, zit sinds 2010 in de nationale politiek. Twee jaar lang was hij gecoöpteerd senator, maar nam de plaats van Tom Dehaene in het Vlaams Parlement in toen die in 2012 gedeputeerde werd.

In 2014 werd met meer dan 32.000 voorkeurstemmen herverkozen in het Vlaams Parlement. In juli 2014 werd hij door dat Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator, waardoor hij ook opnieuw in de senaat zetelt.

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen raakte hij vanop de plaats van lijstduwer verkozen in de Beerselse gemeenteraad voor CD&V. Minister van Justitie Koen Geens uit Huldenberg zal de Vlaams-Brabantse Kamerlijst trekken.