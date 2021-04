Peutiebos doelwit van vandalisme en brandstichting

In de zomer van 2019 werd een nieuw wandel- en leerpad geopend in het Peutiebos. Op die manier werd het stuk natuur toegankelijk. “Recent werd aanplanting vernield en uitgerukt, afval gedumpt en er werd zelfs brand gesticht”, vertelt Ivo Janssens, voorzitter van Natuurpunt MaViSt. “We willen een duidelijk signaal geven en organiseren daarom een opruimactie met de gemeente Machelen, intercommunale Incovo en de eigenaar van de betrokken percelen.”

Door de coronamaatregelen is een grote actie niet mogelijk. De vrijwilligers worden opgesplitst in groepjes. “Zeker in deze tijden zijn we gelukkig dat er toegankelijke natuur is in onze directe omgeving. We willen iedereen oproepen om op de paden te blijven, geen afval achter te laten, honden aan de leiband te houden en geen kabaal te maken”, besluit Janssens.