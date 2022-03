PFAS ontdekt in wachtbekken Vogelzangvijver

Er is PFAS ontdekt in het wachtbekken van de Vogelzangvijver in Melsbroek. Dat blijkt uit een bodemonderzoek in opdracht van de gemeente Steenokkerzeel en Brussels Airport Company. Het onderzoek moest duidelijkheid scheppen over het slib in de vijver en de mogelijke oorzaken ervan.