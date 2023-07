PFAS vastgesteld in bodem in Ramsdonk: “Inwoners gevraagd voorzichtig te zijn”

Uit een bodemonderzoek is gebleken dat er verhoogde PFAS-waarden zijn vastgesteld naast de gevel van het opslaggebouw van groenten- en fruithandel Jogrex in Ramsdonk, bij Kapelle-op-den-Bos. Daar vond in 1999 een industriële brand plaats. De gemeente neemt op vraag van de Vlaamse overheid preventieve maatregelen.

Alle gemeenten in Vlaanderen werden door de Vlaamse overheid gevraagd om alle locaties waar blusschuim met PFAS werd gebruikt, in kaart te brengen. Daarna werden er stalen genomen. “Vlak aan de loods van Jogrex blijkt dat er PFAS in de bodem zit”, zegt burgemeester Renaat Huysmans. “Aan de eigenaar van de loods wordt nu gevraagd om op verschillende plaatsen op de site stalen te nemen. Die heeft daarvoor tijd tot de zomer van 2025.”

De Vlaamse overheid wil dat, in afwachting van verder onderzoek, zogenaamde No Regret-maatregelen worden genomen. “Dat zijn preventieve maatregelen. In een zone van 500 meter rond de site, waar zowat heel Ramsdonk onder valt, wordt gevraagd om putwater niet als drinkwater te gebruiken”, zegt burgemeester Huysmans, die vlakbij de loods woont. “Ik denk niet dat er een reden tot paniek is. We hebben altijd al van die groenten en eieren van onze kippen gegeten. Waar groenten gekweekt worden voor warenhuizen, is er evengoed kans op verontreiniging of gebruik van pesticiden.”

De burgemeester merkt ook op dat er in onze regio eerder PFAS is vastgesteld op sites in Asse, Ternat en Vilvoorde. “Ik stel eveneens vast dat op andere sites waar blusschuim met PFAS is gebruikt, naarmate er meer stalen worden genomen, de perimeters voor maatregelen snel kleiner worden. Het kan dus heel goed zijn dat er hier in de Londerzeelseweg vervuiling is in de bodem aan de gevel van de loods, maar elders niet. Meer staalnames moeten uitsluitsel brengen.”