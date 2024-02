PFAS-vervuiling aan oude brandweerkazerne in Asse blijft beperkt

In Asse is er PFAS gevonden op de site van de voormalige brandweerkazerne, maar de verontreiniging is geen ernstig risico voor omwonenden. De bodem moet dan ook niet gesaneerd worden. Dat blijkt uit een bodemonderzoek van OVAM.

Er is PFAS ontdekt in een deel van de vaste aarde op de site en in het grondwater. Buurtbewoners zijn op de hoogte gebracht. De meesten van hen moeten de voorzorgsmaatregelen niet meer volgen. “Als we de schop in de grond steken op de percelen, zal dat wel onder bepaalde voorwaarden moeten gebeuren”, zegt schepen van Milieu Peter Verbiest. Op de resultaten van de andere bodemonderzoeken in Asse, onder meer aan de huidige kazerne en op de Asphaltcosite, is het nog wachten.