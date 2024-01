Het is vandaag Blue Monday. Volgens de statistieken ervaren mensen die dag als de somberste dag van het jaar. Maar Pink Ribbon wil die donkere maandag ombuigen naar een hoopvolle Pink Monday. De vzw die strijdt tegen borstkanker riep voor het derde jaar op rij bedrijven en gemeenten op om deel te nemen aan de 'Pink is the new Blue'- campagne. Zo moet borstkanker bespreekbaar worden op de werkvloer. De Claes Retail Group uit Vilvoorde is één van de ruim 200 bedrijven die gehoor gaf aan de oproep.

Pink Ribbon turnt Blue Monday om tot 'Pink is the new Blue': "Borstkanker uit taboesfeer halen"

Claes Retail Group in Vilvoorde overkoepelt een aantal grote Belgische modeketens. Vandaag kleurt het bedrijf roze en daar is een goede reden voor. “Pink Monday is een initiatief van Pink Ribbon. Vanuit één van onze modehuizen CKS hebben we een samenwerking met hen. We vinden het belangrijk om de bewustwording rond borstkanker mee op de kaart te zetten,” aldus Elly De Schutter, marketing manager bij CKS.

Ook is het bekende roze lintje dat verkocht wordt ten voordele van Pink Ribbon is ontworpen door Claes Retail Group. Dit jaar hoort daar bovendien ook een beperkte kledingcollectie bij. 15 procent van de opbrengst gaat naar Pink Ribbon.

Eén op de negen vrouwen wordt getroffen door borstkanker. Het modehuis wil er mee voor zorgen dat de ziekte uit de taboesfeer geraakt. “Daarom organiseren we vandaag een ontbijt voor onze medewerkers en roepen we hen op om in het roze naar het werk te komen.” Missie geslaagd, dat zie je straks in ons nieuws.