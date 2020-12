Plannen ondergrondse parking Prinsenbos stuiten op protest

De plannen voor een ondergrondse parking aan het Prinsenbos in het centrum van Grimbergen stuiten op protest van inwoners en oppositiepartij Groen. ‘Burgerbeweging Gratis Parkeren in Grimbergen’ heeft een online petitie opgestart tegen de plannen. Die werd ondertussen al meer dan 100 keer ondertekend.

In een nieuwe zijvleugel aan het gemeentehuis van Grimbergen zullen de bibliotheek en het OCMW in de toekomst ondergebracht worden. Volgend jaar opent de microbrouwerij van de abdij van Grimbergen wellicht de deuren. Het gemeentebestuur verwacht extra bezoekers en personeelsleden in het centrum. Om parkeerproblemen te vermijden, wil de gemeente een ondergrondse parkeergarage bouwen onder de huidige parking aan het Prinsenbos. Ten laatste halverwege 2023 zou de parkeergarage klaar zijn.

De plannen, die vorige week bekend raakten, veroorzaken onrust bij een deel van de inwoners. Ze vrezen dat de parking meer auto’s zal aantrekken naar de dorpskern. Ze zijn ook ongerust dat ze niet alleen in de parkeergarage moeten betalen, maar ook wanneer ze hun wagen bovengronds parkeren.

Ook oppositiepartij Groen is geen voorstander van de plannen. “De keuze van het gemeentebestuur om de bibliotheek en het OCWM van Strombeek naar het centrum van Grimbergen te verhuizen was impulsief en ondoordacht”, klinkt het bij fractievoorzitter Eddie Boelens. “Wij begrijpen niet waarom er geen parkeerplaatsen voor bezoekers en werknemers voorzien zijn onder de geplande nieuwbouw. Door gebrek aan planning dreigt een mobiliteitsknoop en komen er extra kosten voor een dure ondergrondse parking, die voordien totaal overbodig was.”​