Plannen voor drie hotels en kantoorgebouw op Bessenveld

Decennialang is er sprake van de ontwikkeling van het buffergebied Bessenveld in Diegem. Daar zijn nu concrete plannen voor. Op het perceel van 20 hectare wordt momenteel nog maïs en graan geteeld, maar een projectontwikkelaar wil op een oppervlakte van 2,7 hectare drie hotels met 511 kamers en een kantoorgebouw bouwen.

“Ik ben zeker niet tegen de ontwikkeling. Hotels brengen geld in het laatje van de gemeente en creëren tewerkstelling, maar ze moeten wel vol geraken”, reageert gemeenteraadslid Danny Gooris (onafhankelijke bij Sp.a-Spirit-Groen) kritisch. “Ik verneem dat dat tijdens de coronapandemie allesbehalve evident is en we hebben al meer dan 2.500 kamers in Diegem.”

“Hotelgasten en kantoorwerknemers zouden extra inkomsten kunnen betekenen voor de Diegemse zelfstandigen”, gaat Gooris voort, “maar het project ‘Bessenveld- Lower East Side’ wil inzetten op een voorzieningsboulevard met één of meerdere broodjeszaken, snackbars en enkele restaurants.” Daarnaast komen er mogelijk een fietsverhuur en hersteldienst, een fitness- en wellnessruimte en enkele kleinere handelszaken.

Eén van de gebouwen zou 14 verdiepingen tellen en 44 meter hoog zijn. “De kerk van Diegem is 64 meter hoog”, verduidelijkt het gemeenteraadslid. “Er wordt geen rekening gehouden met de privacy van de bewoners van de Bosstraat.”

“De specifieke details van het dossier en de afmetingen ken ik nog niet, maar in onze gemeente moet men zich sowieso houden aan een maximale hoogte die wordt opgelegd door Skeyes”, repliceert schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA). Het openbaar onderzoek loopt tot 5 september. Daarna zal het schepencollege een standpunt innemen.