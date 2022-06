Plantentuin maakt zich op voor bloei reuzenaronskelk

Binnen enkele dagen is het weer zover. Dan staat er in de Plantentuin in Meise weer een reuzenaronskelk in bloei.

De bloei van de reuzenaronskelk zorgt elk jaar voor spektakel én veel volk in de Plantentuin. “Het is dé ster van ons instituut”, zegt medewerker Koen Es. “Bij elke bloei sinds 2008, trok ze duizenden bezoekers die de grootste 'bloem' ter wereld met haar bekende geur, kwamen bewonderen.” De Plantentuin heeft intussen vijf volgroeide exemplaren, maar dit jaar zal er daarvan maar eentje bloeien. “De reuzenaronskelk is een plant die enkel in het wild groeit in de tropische wouden van Sumatra”, vertelt Es. “Net als de orang-oetan is de reuzensaronskelk de symboolplant geworden van de ontbossing van Sumatra's bossen, waarvan 65 tot 80% is vernietigd door oliepalmplantages en houtkap. De bloei van de reuzenaronskelk is een enorme kans om de aandacht te vestigen op de bedreigingen voor de uitzonderlijke biodiversiteit van deze bedreigde natuurlijke habitat.”