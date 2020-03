De binnenhuisactiviteiten in Plantentuin Meise gaan niet door. "Het plantenpaleis, het houtlab, het kasteel, en orangerie blijven tot nader order gesloten. De tuinwinkel blijft in de week open, maar sluit in het weekend", zegt Manon Van Hoye. "Wandelen in de plantentuin en genieten van het lenteweer zal wel nog kunnen. Als compensatie voor de zaken die dichtblijven, vragen we geen toegangsprijs voor wie de tuin bezoekt."