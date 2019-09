Plattelandsgemeenten bezorgen eisen aan Vlaamse onderhandelaars

In de motie worden meer financiële middelen geëist voor plattelandsgemeenten via een herziening van het gemeentefonds en een opwaardering van de ecosysteemdiensten die het platteland levert zoals de natuur, de open ruimte, de stilte, de rust... Deze middelen moeten deze gemeenten in staat stellen onder meer de dorpskernen te versterken en de open ruimte in stand te houden.

De gemeenten vragen ook de intrekking of tenminste een aanpassing van de parameters van de Mobiscore voor woningen, een instrument van de Vlaamse overheid dat berekent hoe duurzaam je woning gelegen is. Als een intrekking niet kan, vragen de gemeenten een aanpassing van de parameters op basis waarvan de puntentelling gebeurt. Die zijn volgens hen nu te veel toegespitst op wonen in de stad. Ook het openbaar vervoer op het platteland moet beter.

De motie is een initiatief van Linter en Glabbeek en wordt ook gesteund door Geetbets, Heuvelland, Maldegem, Zoutleeuw, Kortenaken, Bekkevoort, Kortemark, Alveringem, Voeren, Lievegem, Sint-Laureins, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Moerbeke, Middelkerke, Riemst, Halen, Liedekerke, Heers, Lo-Reninge, Assenede, Begijnendijk, Mesen, Ruiselede, Koekelare, Vleteren, Maarkedal, Houthulst, Borgloon, Holsbeek, Zuienkerke, Spiere-Helkijn, Gingelom, Beernem, Wachtebeke, Bever en Landen.