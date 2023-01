Politici verbaasd over voorstellen minister Weyts: “Thuis spreek je de taal die je wil, dat is een recht”

2 op de 10 kleuters in de Vlaamse rand heeft een taalachterstand. Om het taalniveau op te krikken wil Weyts ouders stimuleren met positieve maatregelen, maar denkt ook aan een repressieve aanpak als ouders hun verantwoordelijkheid niet opnemen om hun kinderen ook na schooltijd in contact te brengen met het Nederlands. Zo stelt hij onder meer voor om in te grijpen in het groeipakket of premies van de overheid.

Heel wat politici reageren verbaasd op die voorstellen. Zelfs vanuit de Vlaamse regering krijgt Weyts tegenkanting. “We moeten ouders en kinderen stimuleren om goed Nederlands te leren, bijvoorbeeld door drempels naar het vrijetijdsaanbod te verlagen. Wie straffen oplegt, zal de oefenkansen van kinderen eerder verkleinen dan vergroten. Dat is niet in het belang van het kind”, reageert Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle.

Een gelijkaardig geluid bij Vlaams parlementslid Katia Segers (Vooruit) uit Liedekerke. “Ik vraag mij af hoe je gaat controleren of Nederlands thuis voldoende aan bod komt. Het is bovendien de mensen hun recht om thuis de taal te spreken die ze willen. Kindergeld afnemen betekent ook dat je hen in kansarmoede drijft. Het Nederlands bij de kinderen versterken, dat begint met het aanpakken van het lerarentekort. Weyts zou beter daar werk van maken."