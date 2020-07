Politie controleert extra op naleven fietsverbod Basiliekstraat

De politiezone Zennevallei gaat de volgende weken intensief controleren op de naleving van het fietsverbod in Halle. Overdag moeten fietsers afstappen in de Basiliekstraat, de Maandagmarkt en een deel van de Bergensesteenweg. Die regel is niet nieuw, maar wordt nog vaak genegeerd. Nieuwe banners op de vuilbakken moeten fietsers herinneren dat fietsen tussen 10 en 18 uur niet is toegestaan op die plaatsen.

De meeste winkels openen om 10 uur de deuren. “Klanten hebben tijdens het shoppen doorgaans meer oog voor de nieuwste modetrends dan voor andere weggebruikers”, aldus Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke. “Daarom moeten fietsers in de winkelstraten afstappen tussen 10 en 18 uur. Nadien wordt het opnieuw rustiger en kan er wel gefietst worden.”

De regel geldt in de Basiliekstraat, de Maandagmarkt en een deel van de Bergensesteenweg (vanaf het kruispunt met de Molenborre en de Korte Vest). “Een algemeen verbod zou misverstanden voorkomen”, voegt Vandenbroecke toe, “maar de Basiliekstraat sluit ter hoogte van de Arkenvest aan op twee fietsstraten en is de fietsverbinding met de Bergensesteenweg. Voor fietsers is het een veilige doorsteek van het station, de Sint-Rochuswijk of het Bevrijdingsplein naar het historisch centrum en de Ninoofsesteenweg en die willen we maximaal benutten.”

De verbodsborden aan de ingang van de winkelstraten worden nog vaak genegeerd. De stad gaat daarom banners aanbrengen op elke vuilbak. Die moeten fietsers herinneren aan het verbod. De politie gaat de komende weken ook extra controleren. Fietsers die het verbod negeren, riskeren een boete.

Foto: Archieffoto