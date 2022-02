Politie Dilbeek neemt wijkbabbelplek in gebruik

Begin deze maand neemt de politie van Dilbeek een wijkbabbelplek in gebruik in het centrum van de gemeente. Dat is een ontmoetingsplek waar inwoners met vragen, of gewoon voor een gesprek, bij de wijkagent terechtkunnen.

De wijkbabbelplek is naast een ontmoetingsplek ook een infoplek voor wie een carrière bij de politie. Geïnteresseerden kunnen er op vooraf bepaalde momenten of na afspraak terecht om meer te weten te komen over vacatures bij de zone en dergelijke. Het project is tijdelijk en kadert in 'Dilbeek voor durvers'. Daarbij stelt de gemeente bureaucontainers ter beschikking aan pop-ups of startende bedrijfjes op een aantal aangename plekken in de gemeente. De gemeente Dilbeek kan naast de unit in het centrum ook gebruik maken van de unit langs de Sint-Alenalaan, vlakbij het kasteel.