Politie houdt massale zoekactie in omgeving gevangenis: gevluchte inbreker niet teruggevonden

Een massale politieaanwezigheid rond 21 uur in de ruime omgeving van de gevangenis van Haren deed heel wat inwoners er al vanuit gaan dat er een gevangene was ontsnapt. Dat bleek niet het geval. “Er werd in die buurt gezocht naar een verdachte van een inbraak in de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). Deze is in zijn vlucht op de Nieuwbrugstraat in Diegem tegen een stilstaande vrachtwagen gereden en is er vervolgens te voet vandoor gegaan.”

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, bevestigt de politieactie. “Maar binnen is alles rustig.” Rond 22.20 uur werd de zoektocht zonder resultaat afgeblazen.

Foto: Regie der Gebouwen