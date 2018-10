In Liedekerke hielden gisteren ongeveer 15 agenten een oogje in het zeil tijdens de zittig van de gemeenteraad. Vooraf was opgeroepen tot een stil protest tegen de nieuwe coalitie, maar uiteindelijk is alles rustig gebleven.

In Liedekerke is pas een nieuwe coalitie gevormd tussen CD&V Plus, sp.a vooruit en Open Vld. Dat is niet naar de zin van N-VA, met 8 zetels de grootste partij in Liedekerke. Daarom werd voor de raadszitting van gisterenavond opgeroepen tot een stil protest tegen 'de coalitie van verliezers'. Er was opvallend veel volk in de raadszaal aanwezig en ook 15 agenten om de zaak onder controle te houden. Uiteindelijk verliep alles rustig en waren er geen incidenten.

(Foto's MOZKITO)