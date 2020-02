Politie investeert in twee ‘combi-commissariaten’

De politiezone AMOW investeert zo’n 140.000 euro in twee combi’s die volledig worden ingericht als commissariaat met computer en printer. Zo moeten mensen bij vaststellingen voor bijvoorbeeld een inbraak niet telkens naar het hoofdkantoor om een proces-verbaal te laten opmaken. De wijkposten worden ook hervormd en worden vanaf 2023 ingekanteld in de gemeentelijke diensten.

Verschillende politiezones hebben in het verleden al enkele politievoertuigen omgebouwd tot rijdende commissariaten. Ook politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) heeft straks twee van die voertuigen. “Het zijn geen grote combi-commissariaten zoals in Antwerpen, maar de politiemensen op het terrein zullen alles bij hebben om pv’s op te maken”, zegt burgemeester van Asse Koen Van Elsen (CD&V). “Zo kunnen ze efficiënter werken en hoeft de burger niet telkens naar het commissariaat te gaan voor papieren of een pv."

De twee mobiele ‘combi-commissariaten’ zouden dit najaar operationeel zijn. Ze worden momenteel gebouwd met alle mogelijke elektronica en digitale apparatuur aan boord. Daarnaast worden tegen 2023 de wijkposten ingekanteld in de gemeentelijke diensten. "Wijkkantoren van Wemmel en Merchtem verhuizen naar de administratieve centra of gemeentehuizen. In Zellik blijft een wijkkantoor geopend dat een plaats zal krijgen op de nieuwe vrijetijdssite. In Opwijk is er een nieuw politiekantoor en dat zal eveneens blijven”, zegt Van Elsen.

Tegen 2023 moet ook het nieuwe centrale politiehuis op de Asphaltcosite in Asse een feit zijn. De maquette daarvan wordt vanavond voorgesteld. Wat er nadien met de leegstaande wijkkantoren gebeurt, is nog niet duidelijk.