Politie KASTZE focust met jaarlijkse DARK-actie op fietsdiefstallen

De politiezone KASTZE lanceert vanaf 1 november haar jaarlijkse DARK-campagne. Al voor het elfde jaar is de zone extra alert in de strijd tegen diefstallen in en bij woningen. Dit jaar ligt de focus op fietsdiefstallen uit tuinhuizen.

Met enerzijds een verhoogde waakzaamheid en anderzijds extra preventie-initiatieven hoopt de lokale politie van de zone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) het aantal diefstallen terug te dringen. Het voorbije jaar zag de politie vooral het aantal fietsdiefstallen toenemen. Daarom staan die nu centraal in de DARK-campagne. “Als de criminaliteit opschuift van binnenshuis naar buitenshuis, kijk je ook best wat verder dan je voordeur of schuifraam,” klinkt het. “Doe ook je tuinhuis op slot. Hoe meer obstakels een dief moet trotseren, hoe minder aantrekkelijk jouw woning of tuinhuis wordt.”

De politiezone biedt via haar website gratis diefstalpreventieadvies. Zo wordt er bijvoorbeeld aangeraden om je fiets te laten labelen. Dat kan gratis via de website. Ook organiseert de zone occasioneel fietslabelacties. Een andere tip is om lid te worden van een Buurtinformatienetwerk (BIN). “Hoe meer mensen aangesloten zijn bij een BIN, hoe groter de kans dat verdachte situaties worden opgemerkt en gemeld. Want melden werkt. Alle extra paar ogen en oren zijn welkom,” aldus korpschef Filip Van Steenbergen.