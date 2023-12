In Dilbeek zijn de voorbije week meer dan 30 verwaarloosde dieren in beslag genomen. Het gaat om honden, paarden en schapen en een verwaarloosd varken.

Politie neemt meer dan 30 verwaarloosde dieren in beslag in Dilbeek

De politie van Dilbeek viel op vijf plaatsen binnen naar aanleiding van een actie samen met Dierenwelzijn Vlaanderen. In totaal zijn 32 dieren in beslag genomen. Het is nu aan Dierenwelzijn om te beslissen wat er met de dieren moet gebeuren. Sommige dieren gaan naar een asiel, in andere gevallen krijgen de eigenaars een tweede kans. Ook in Kampenhout zouden de voorbije week een twintigtal dieren in beslag zijn genomen. Daar zou het gaan om schapen en pluimvee.