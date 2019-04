Politie onderzoekt mogelijke poging tot ontvoering

De politie van Dilbeek onderzoekt een mogelijke poging tot ontvoering van een 13-jarige jongen in Groot-Bijgaarden. Het is een ongeruste bewoner die het incident meldde op sociale media.

Maandag werd volgens de man een 13-jarige jongen bijna ontvoerd in de Reinaertstraat in Groot-Bijgaarden, ter hoogte van het speelplein. “Het gaat om een struise kale man zonder wenkbrauwen die met een zwarte BMW rijdt. Hij werd hier een paar dagen geleden ook al opgemerkt, net als in Wemmel,” beweert de man op sociale media.

De jongen deed gisterochtend aangifte van het incident. De politie van Dilbeek bevestigt dat ze een onderzoek is gestart. "Op vraag van het parket Halle-Vilvoorde gaan we de jongen verhoren zodat we een robotfoto kunnen maken. We onderzoeken ook de camerabeelden in de buurt. Maar zeggen dat het effectief om ontvoering gaat, dat is nog te voorbarig," zegt Koen Luppens van de politiezone Dilbeek.

De politiezone Dilbeek staat ook in contact met politiezones TARL en AMOW, waar de zwarte BMW ook opgemerkt werd. Voorlopig is het nog niet bekend of het om dezelfde wagen en man gaat.