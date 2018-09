Politie onderzoekt mogelijke poging(en) tot ontvoering

In Weerde is vorig weekend een meisje mogelijk ontsnapt aan een ontvoering. Het meisje werd klemgereden door een witte bestelwagen. Ook vorige week dook een witte bestelwagen op in een gelijkaardig voorval in Nieuwenrode (Meise). De politie van beide zones gaat de zaak onderzoeken, mogelijk wordt het parket ingeschakeld.

Volgens Het Laatste Nieuws reed het 20-jarige meisje Charlotte Vankeer in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar fiets in de Damstraat in Weerde, waar een witte bestelwagen haar probeerde klem te rijden. Ze kon naar eigen zeggen nog net een oprit opfietsen en zich verstoppen.

Ondertussen belde het meisje in paniek naar haar moeder. Toen haar vader ter plaatse kwam, was de witte bestelwagen verdwenen. Charlotte is er van overtuigd dat ze aan een ontvoering is ontsnapt, vandaag zal ze aangifte doen bij de politiezone KASTZE.

Het verhaal vertoont veel gelijkenissen met wat vorige week in Nieuwenrode bij Meise gebeurde. Ook daar werd een 15-jarig meisje klemgereden door een witte bestelwagen. Het is niet duildeijk of er een echt verband is tussen de beide feiten. De politie van de zone KASTZE zal de zaak zeker onderzoeken en ze zal ook contact opnemen met de politiezone KLM. Mogelijk wordt het parket ingeschakeld.